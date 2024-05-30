У ЗСУ пояснили, чому не вдалося збити всі ракети під час удару

В ніч на 30 травня Росія випустила по Україні 11 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників, сили ППО збили сім з них. Захисникам не вдалося знищити всі ворожі ракети через брак засобів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Цієї ночі працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, також мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська, які знищили 7 з 11 ракет. Напередодні нам вдавалося ліквідовувати і більший відсоток збитих цілей" , - сказав він.

За словами речника, причиною не 100% ефективності роботи протиповітряної оборони є дефіцит засобів.

"Основне питання - це дефіцит засобів протиповітряної оборони. Нам доводиться маневрувати своїми наявними силами і засобами, аби відбивати атаки, оскільки досить часто противник застосовує з різних точок, місць пусків свої ударні як безпілотники, так і ракети" , - пояснив Євлаш.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну не лише ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. Також ворог випустив 32 "Шахеди" та завдав ударів зенітними ракетами С-300/С-400 по Харківській області.

Сили ППО знищили всі ворожі безпілотники. ППО працювала у Хмельницькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Київській та Вінницькій областях.