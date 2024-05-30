Венгрия может потерять должность еврокомиссара по вопросам расширения – СМИ

В ЕС хотят предоставить Венгрии менее значимую должность в следующем составе Еврокомиссии, учитывая тесные отношения венгерского премьера Виктора Орбана с РФ и постоянное блокирование ключевых решений по Украине. Об этом изданию Politico рассказали три дипломата, знакомые с ходом дискуссий, сообщает Европейская правда.

В публикации говорится, что Венгрия хотела бы сохранить должность еврокомиссара по вопросам расширения, которая имеет значительное влияние из-за переговоров ЕС по вступлению Украины в блок.

Но национальные правительства не хотят, чтобы нынешний комиссар Оливер Вархеи или любой другой венгр продолжал выполнять такую важную роль, сказали источники издания.

Как отмечает Politico, европейские лидеры все больше раздражены тем, что Орбан затягивает процесс принятия санкций и блокирует предоставление средств Украине.

Один из собеседников издания отметил, что вряд ли "даже может идти речь" о том, чтобы Венгрии позволили сохранить контроль над любыми важными вопросами в следующем составе ЕК.

Четвертый дипломат ранее выразил обеспокоенность относительно роли Вархеи в переговорах о вступлении, учитывая, что Венгрия открыто выступает против членства Украины в ЕС.

"Вот что мы получаем, когда ставим лису во главе курятника" , – сказал он.

Накануне стало известно, что Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

Недавно СМИ сообщили, что Венгрия заблокировала одобрение Евросоюзом направления доходов от российских замороженных активов на закупки оружия для Украины.

Кроме того, по данным СМИ, Венгрия угрожала сорвать санкции ЕС против экспорта сжиженного газа (СПГ) из России.