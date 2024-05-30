Женщин будут штрафовать за нарушение воинского учета – ТЦК

Военнообязанные женщины, нарушившие правила воинского учета, также будут штрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 грн. Ссылаясь на интервью начальника Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослава Волкова, сообщает Лига.net.

"Их [женщин] также могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на воинский учет и получить военно-учетный документ " , – сказал он.

Волков напомнил, что в период обязательного уточнения учетных данных, который продлится до 16 июля, на медицинское освидетельствование не направляются те военнообязанные, которые:

имеют право на отсрочку от призыва;

старше 55 лет;

забронированные;

женщины, имеющие действительный военно-учетный документ.

Военнообязанные женщины, у которых нет действительного военно-учетного документа или впервые его получают, должны пройти военно-врачебную комиссию.