Жінок штрафуватимуть за порушення військового обліку – ТЦК

Військовозобов'язані жінки, які порушили правила військового обліку, також штрафуватимуть на суму від 17 000 до 25 500 грн. Посилаючись на інтерв'ю начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослава Волкова, повідомляє Ліга.net.

"Їх [жінок] так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ" , – сказав він.

Волков нагадав, що у період обов’язкового уточнення облікових даних, який триватиме до 16 липня, на медичний огляд не направляються ті військовозобов’язані, які:

мають право на відстрочення від призову;

віком старше 55 років;

заброньовані;

жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ.

Військовозобов’язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.