Дания позволит Украине бить переданными F-16 по территории РФ

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен сообщил, что Украина сможет использовать датские истребителей F-16 для нанесения ударов по военным целям в России. Об этом Расмуссен сказал журналистам в четверг в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Глава МИД Дании отвечал на вопрос, позволит ли Копенгаген Украине использовать переданные его страной истребители F-16 для ударов по объектам на российской территории.

"Короткий ответ – да" , – сказал Расмуссен.

"Это не новая позиция, она является частью передачи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора" , – пояснил министр.

Напомним, британская газета Evening Standard в материале от 10 мая утверждала со ссылкой на "высокопоставленный военный источник", что Украина получит первые истребители F-16 "в течение считанных недель".

Как известно, ряд западных стран объединились в "коалицию истребителей" во главе с Данией и Нидерландами с целью поставки Киеву современной авиации и подготовки летчиков и вспомогательного персонала.