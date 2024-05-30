Грузинский премьер назвал Украину "обвалившейся" страной

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с очередным критическим заявлением в адрес Украины, а также сказал, что за гибель десятков тысяч людей в Украине никто не несет ответственности, сообщает Европейская правда.

Грузинский премьер в традиционной для себя манере раскритиковал события Евромайдана в Украине, отметив, что "никто в Грузии не дождется Майдана".

В духе российской пропаганды Кобахидзе сказал, что после Евромайдана правительство в Украине "было назначено извне", и оно, по его словам, не взяло на себя "ответственность за события, которые развивались в этой стране".

"До 2013 года Украина была страной с территориальной целостностью, а ее экономика составляла 200 миллиардов долларов. Сегодня эта страна – обвалившаяся. Спустя столько лет ее экономика значительно сократилась. Также 20% территории Украины оккупировано, погибли десятки тысяч людей. Кто несет за это ответственность? Никто" , – сказал Кобахидзе, предпочитая не упоминать о развязанной РФ войне против Украины и российской оккупации части ее территорий.

Недавно Кобахидзе говорил, что оппоненты власти хотят "украинизации Грузии" и якобы "хотят открыть в Грузии второй фронт", а власть всячески им препятствует, чтобы сохранить мир.