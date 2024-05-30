Apple Iphone 15 – стабильное исполнение с качеством и элегантностью

Выход нового Iphone 15 стал данью традициям, тем более производитель сумел преподнести пользователям много новинок и уникальных возможностей. Очередное поколение вышло не просто потому, что так и должно быть, а потому что появилось то, чего так долго многие ожидали. Это универсальная техника для решения огромного количества задач и целей.

Тем более линейка включает обычную версию, а также Pro Max, Pro и Plus. Каждый может купить iPhone 15 под свои запросы и бюджет, чтобы не переплачивать за дополнительный объем либо габаритные размеры смартфона. Среди новинок стоит отметить замену кабеля Lightning в пользу USB-C, повышение энергоэффективности и производительности в целом.

Внешний вид

Телефон по-прежнему остается компактным, удобным и приятным в руке. Дисплей у базовой модели диагональю 6,1 дюйма, при этом рамки узкие. Защита в виде керамического покрытия исключает мелкие повреждения экрана в результате воздействия разных факторов. На выбор есть пять оттенков:

желтый;

голубой;

зеленый;

розовый;

черный.

Базовая кнопка регулировки звука напоминает по исполнению то, что реализовано в умных часах от этого же бренда.

Технические характеристики

Новая модель имеет 4-нанометровые чипы A16 Bionic, которые будут обеспечивать единую производительность вместе с 5-ядерным графическим процессором. Во всем этом дополнительную помощь обеспечит оперативная память объемом 6 Гб. Благодаря тому, что процессоры собственного производства, гарантируется высокая эффективность в играх, плавность картинки, а также создаются широкоформатные снимки.

Емкость аккумулятора 3,877 мАч, что обеспечит до 20 часов беспрерывной работы. Объем внутреннего хранилища от 128 до 512 Гб. Слегка переработана система Dynamic Island, чтобы не только получать всплывающие уведомления, но и взаимодействовать с ними.

Дисплей

На новом поколении телефонов установлен всем известный дисплей Super Retina XDR OLED с разрешением 2556 на 1179 точек. Частота до 60 Гц, что гарантирует идеальную и плавную картинку в динамических сценах. Допускается активация яркости дисплея до показателя 2000 нит, что позволит без проблем воспринимать информацию с экрана под воздействием прямых солнечных лучей.

Применение технологии StandBy позволит автоматически перейти экрану в полноэкранный режим при активации режима зарядки или ожидания. Будут отображаться часы, избранные фотографии либо виджеты. Такая функция не всем нужна, но ее использование доступно.

Коммуникации

Установлен обновленный модуль Wi-Fi шестого поколения, что гарантирует улучшенную связь и передачу скорости. Также поддерживаются все известные стандарты мобильной связи, включая 3G, 4G и 5G. Базовый стандарт коммуникаций включает еще Bluetooth 5.3, чтобы без проблем синхронизироваться с большим количеством устройств и девайсов.

Построение маршрутов возможно с помощью системы GPS. Технология NFC позволяет проводить бесконтактные платежи и передавать данные на небольшие расстояния. Дополнительная функция Face ID создает уверенность в безопасности и надежности, позволяя разблокировать телефон только по лицу.