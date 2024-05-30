Apple Iphone 15 – стабільне виконання з якістю та елегантністю

Вихід нового Iphone 15 став повагою традиціям, тим більше виробник зумів піднести користувачам багато новинок та унікальних можливостей. Чергове покоління вийшло не просто тому, що так і мало бути, а тому, що з'явилося те, чого так довго багато хто очікував. Це універсальна техніка для вирішення величезної кількості завдань та цілей.

Тим більше, лінійка включає звичайну версію, а також Pro Max, Pro і Plus. Кожен може купити iPhone 15 під свої запити та бюджет, щоб не переплачувати за додатковий обсяг чи габаритні розміри смартфона. Серед новинок варто відзначити заміну кабелю Lightning на користь USB-C, підвищення енергоефективності та продуктивності загалом.

Зовнішній вигляд

Телефон, як і раніше, залишається компактним, зручним і приємним у руці. Дисплей базової моделі з діагоналлю 6,1 дюйма, при цьому рамки вузькі. Захист у вигляді керамічного покриття унеможливлює дрібні пошкодження екрану внаслідок впливу різних факторів. На вибір є п'ять відтінків:

жовтий;

блакитний;

зелений;

рожевий;

чорний.

Базова кнопка регулювання звуку нагадує по виконанню те, що реалізовано в розумному годиннику від цього ж бренду.

Технічні характеристики

Нова модель має 4-нанометрові чіпи A16 Bionic, які забезпечуватимуть єдину продуктивність разом із 5-ядерним графічним процесором. У цьому додаткову допомогу забезпечить оперативна пам'ять обсягом 6 Гб. Завдяки тому, що процесори власного виробництва гарантується висока ефективність в іграх, плавність картинки, а також створюються широкоформатні знімки.

Місткість акумулятора 3877 мАг, що забезпечить до 20 годин безперервної роботи. Об'єм внутрішнього сховища від 128 до 512 Гб. Злегка перероблена система Dynamic Island, щоб не тільки отримувати спливаючі повідомлення, а й взаємодіяти з ними.

Дисплей

На новому поколінні телефонів встановлений всім відомий дисплей Super Retina XDR OLED з роздільною здатністю 2556 на 1179 пікселів. Частота до 60 Гц, що гарантує ідеальну та плавну картинку в динамічних сценах. Допускається активація яскравості дисплея до показника 2000 ніт, що дозволить без проблем сприймати інформацію з екрана під впливом прямих сонячних променів.

Застосування технології StandBy дозволить автоматично перейти екрану у повноекранний режим під час активації режиму заряджання або очікування. Буде відображено годинник, вибрані фотографії або віджети. Така функція не всім потрібна, але її використання доступне.

Комунікації

Встановлено оновлений модуль Wi-Fi шостого покоління, що гарантує покращений зв'язок та передачу швидкості. Також підтримуються всі відомі стандарти мобільного зв'язку, включаючи 3G, 4G та 5G. Базовий стандарт комунікацій включає ще Bluetooth 5.3, щоб без проблем синхронізуватися з великою кількістю пристроїв та девайсів.

Побудова маршрутів можлива за допомогою системи GPS. Технологія NFC дозволяє проводити безконтактні платежі та передавати дані на невеликі відстані. Додаткова функція Face ID створює впевненість у безпеці та надійності, дозволяючи розблокувати телефон лише по обличчю.