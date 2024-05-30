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ГВА: Россияне ударили КАБом по гражданским объектам под Харьковом

ГВА: Россияне ударили КАБом по гражданским объектам под Харьковом
Фото: t.me/astrapress

Российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по гражданским объектам в селе Русская Лозовая, что возле Харькова, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в соцсетях.

"Российские террористы ударили КАБом по гражданским объектам в Русской Лозовой".

По его словам, профильные службы работают на месте. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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