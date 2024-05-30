Передплата за 50% - літня акція!
МВА: Росіяни вдарили КАБом по цивільних об'єктах під Харковом
Російські війська вдарили керованою авіаційною бомбою по цивільних об'єктах у селы Руська Лозова, що біля Харкова, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко у соцмережах.
"Російські терористи вдарили КАБом по цивільних об'єктах у Руській Лозовій".
За його словами, профільні служби працюють на місці. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.