МВА: Росіяни вдарили КАБом по цивільних об'єктах під Харковом

Російські війська вдарили керованою авіаційною бомбою по цивільних об'єктах у селы Руська Лозова, що біля Харкова, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко у соцмережах.

"Російські терористи вдарили КАБом по цивільних об'єктах у Руській Лозовій".

За його словами, профільні служби працюють на місці. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.