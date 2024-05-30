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Госпогранслужба: На берег Тисы вынесло тело 10-го с начала мая утопленника
Тело мужчины с признаками длительного пребывания в воде обнаружили возле украинско-румынской границы в полдень 30 мая, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Утопленника вынесло на берег Тисы в румынском населенном пункте Кречунешти, что напротив украинского населенного пункта Великий Бычков.
Об ужасной находке пограничникам Мукачевского отряда сообщили румынские коллеги.
Сейчас личность погибшего устанавливается.
Отмечается, что это уже десятое с начала мая тело утопленника, обнаруженное на речном участке границы.