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Держприкордонслужба: На берег Тиси винесло тіло 10-го з початку травня потопельника

Держприкордонслужба: На берег Тиси винесло тіло 10-го з початку травня потопельника
Фото: dpsu.gov.ua

Тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді виявили біля українсько-румунського кордону опівдні 30 травня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Держприкордонслужба.

Потопельника винесло на берег Тиси у румунському населеному пункті Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.

Про жахливу знахідку прикордонників Мукачівського загону повідомили румунські колеги.

Наразі особа загиблого встановлюється.

Зазначається, що це вже десяте з початку травня тіло потопельника, виявлене на річковій ділянці кордону.

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