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Держприкордонслужба: На берег Тиси винесло тіло 10-го з початку травня потопельника
Тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді виявили біля українсько-румунського кордону опівдні 30 травня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Держприкордонслужба.
Потопельника винесло на берег Тиси у румунському населеному пункті Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.
Про жахливу знахідку прикордонників Мукачівського загону повідомили румунські колеги.
Наразі особа загиблого встановлюється.
Зазначається, що це вже десяте з початку травня тіло потопельника, виявлене на річковій ділянці кордону.