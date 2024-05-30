СМИ: На Алтае сгорела резиденция Путина
В неофициальной резиденции российского диктатора Владимира Путина, которая находится на Алтае, был пожар, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает "Сирена" в Telegram.
Как отмечает издание, одно из зданий почти полностью сгорело в результате пожара.
На фото, которое опубликовала "Сирена", можно заметить, как сильный огонь охватил здание на территории резиденции диктатора.
Журналисты уточняют, что резиденцию замаскировали под санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье", который принадлежит "Газпрому". Впервые информация о засекреченной стройке "санатория" появилась в 2010 году.
В "Газпроме" говорили о том, что "санаторий" необходим для "проведения встреч с деловыми партнерами, корпоративных мероприятий и приема зарубежных гостей".
Местные российские оппозиционеры неоднократно заявляли о связи этого комплекса с главой Кремля.
В СМИ также появлялась информация о том, что там находится один из бункеров Путина, куда он мог прилетать во время пандемии COVID.
Что предшествовало
Напомним, на прошлой неделе представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял о том, что ГУР знает о местонахождении бункеров российского диктатора Владимира Путина.
Количество бункеров главы Кремля Юсов раскрывать отказался.