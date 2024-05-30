Писториус в Одессе объявил о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус приехал с необъявленным визитом в Одессу и объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, сообщает Деловая столица.

Пакет предусматривает вооружение на 500 млн евро со ссылкой на "Думскую".

В него войдут ракеты средней дальности IRIS-T SLM и SLS, беспилотники, сменные стволы для артиллерии, запчасти для танков. В 2025 году также поставят 18 колесных гаубиц.