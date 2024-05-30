Пісторіус в Одесі оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав з неоголошеним візитом до Одеси та оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, повідомляє Ділова столиця.

Пакет передбачає озброєння на 500 млн євро із посиланням на "Думську".

До нього увійдуть ракети середньої дальності IRIS-T SLM та SLS, безпілотники, змінні стволи для артилерії, запчастини для танків. У 2025 також поставлять 18 колісних гаубиць.