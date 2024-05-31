Пожар в Краснодарском крае: россияне сообщили об атаке на нефтебазу

В ночь на 31 мая в Темрюкском районе Краснодарского края России БПЛА атаковали нефтебазу, там возник пожар.﻿﻿ Со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева, сообщает Украинская правда.

Сейчас горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Глава региона сообщает, что пожару присвоена высокая категория сложности.

Есть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Других работников эвакуировали.

По данным Кондратьева, сразу в нескольких муниципалитетах края ночью была отражена массированная атака беспилотников.

Утром 31 мая Telegram-канал База сообщил, что пожар на нефтебазе в Темрюке ликвидировали, и опубликовал фото.

Сгорели три железнодорожные цистерны с мазутом. Также сообщается, что в результате пожара пострадали два сотрудника нефтебазы.