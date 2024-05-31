Пожежа у Краснодарському краї: росіяни повідомили про атаку на нафтобазу

У ніч проти 31 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії БПЛА атакували нафтобазу, там виникла пожежа. З посиланням на главу регіону Веніаміна Кондратьєва, повідомляє Українська правда.

Наразі горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Глава регіону повідомляє, що пожежі надано високу категорію складності.

Є постраждалі серед співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Інших працівників евакуювали.

За даними Кондратьєва, відразу в кількох муніципалітетах краю вночі було відбито масовану атаку безпілотників.

Вранці 31 травня Telegram-канал База повідомив, що пожежу на нафтобазі у Темрюку ліквідували та опублікував фото.

Згоріли три залізничні цистерни з мазутом. Також повідомляється, що внаслідок пожежі постраждали двоє співробітників нафтобази.