Пожежа у Краснодарському краї: росіяни повідомили про атаку на нафтобазу
У ніч проти 31 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії БПЛА атакували нафтобазу, там виникла пожежа. З посиланням на главу регіону Веніаміна Кондратьєва, повідомляє Українська правда.
Наразі горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Глава регіону повідомляє, що пожежі надано високу категорію складності.
Є постраждалі серед співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Інших працівників евакуювали.
За даними Кондратьєва, відразу в кількох муніципалітетах краю вночі було відбито масовану атаку безпілотників.
Вранці 31 травня Telegram-канал База повідомив, що пожежу на нафтобазі у Темрюку ліквідували та опублікував фото.
Згоріли три залізничні цистерни з мазутом. Також повідомляється, що внаслідок пожежі постраждали двоє співробітників нафтобази.