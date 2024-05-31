В Ирландии готовят сокращение выплат украинским беженцам

В Ирландии правительство согласовало новые условия принятия беженцев из Украины. Они предусматривают сокращение выплат и сокращение срока пребывания в государственных центрах для размещения прибывших. Со ссылкой на The Irish Independent, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

В решении указано, что беженцам из Украины, которых приняли в государственных центрах для прибывших, будут платить 38,8 евро в неделю вместо 220. При этом после выселения из центра выплаты в 220 евро возобновятся.

Однако уменьшение выплат не коснется помощи для беженцев из Украины на ребенка, который составляет 140 евро в месяц.

Также в новых правилах указано, что прибывшие украинцы смогут оставаться в государственных центрах не более 90 дней, после чего будут переехать. Исключения будут делать только для тех, кто имеет определенные медицинские противопоказания.