ОПЕК+ работает над сокращением добычи нефти - Bloomberg

По словам чиновников, ОПЕК+ продолжает неформальные переговоры, направленные на достижение соглашения о сокращении добычи нефти.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Экономическая правда.

Саудовская Аравия и ее партнеры обсуждают, продолжать ли ограничение добычи нефти примерно на 2 миллиона баррелей в день во второй половине года, и, по словам делегатов, соглашение должно быть заключено на воскресной онлайн-встрече. По их словам, они рассматривают возможность продления некоторых ограничений до 2025 года.

Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры сократили поставки, чтобы предотвратить избыток, которому угрожает возобновление поставок сланцевой нефти из США, стремясь поддержать цены на нефть. Нефтяные трейдеры и аналитики ожидают продления соглашения, возможно, до конца этого года.

ОПЕК+ также в конце концов придется решать, что делать в 2025 году. Группа пересматривает уровни добывающих мощностей своих членов, и некоторые из них, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, могут иметь возможность добывать больше нефти в следующем году.

Напомним, средний четырехнедельный экспорт нефти из России упал, поставки достигли двухмесячного минимума накануне встречи стран ОПЕК+.