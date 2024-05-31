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Заместителя главы Ровенского облсовета поймали на взятке
Правоохранители разоблачили заместителя председателя Ровенского областного совета на взятке более 500 тысяч гривен. Со ссылкой на данные СБУ, сообщает Корреспондент.
Следствие установило, что в 2021 году бизнесмен из Ровенской области приобрел на электронном аукционе неработающий детский санаторий, который находился в коммунальной собственности. Заместитель председателя облсовета узнал, что покупатель хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним. Он пообещал свою помощь.
"Речь шла о списании имущества и обеспечении принятия депутатами Ровенского областного совета решения о продаже участка площадью 5,4 га. За такие "услуги" чиновник получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти 600 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Чиновнику сообщили о подозрении по статьям о злоупотреблении влиянием и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.369-2, ч.4 ст.368 УК Украины).