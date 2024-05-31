Заступника голови Рівненської облради впіймали на хабарі

Правоохоронці викрили заступника голови Рівненської обласної ради на хабарі у понад 500 тисяч гривень. З посиланням на дані СБУ, повідомляє Корреспондент.

Слідство встановило, що у 2021 році бізнесмен із Рівненщини придбав на електронному аукціоні непрацюючий дитячий санаторій, який перебував у комунальній власності. Заступник голови облради дізнався, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним. Він пообіцяв свою допомогу.

"Йшлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га. За такі "послуги" посадовець отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже 600 тисяч гривень" , – йдеться у повідомленні.

Чиновнику повідомлено про підозру за статтями про зловживання впливом і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.369-2, ч.4 ст.368 КК України).