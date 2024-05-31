Байден прокомментировал решение суда по делу Трампа

Президент США Джо Байден впервые высказался о решении суда признать виновным бывшего президента Дональда Трампа, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит выступление главы американского государства.

"Американский принцип, согласно которому никто не может быть выше закона, был подтвержден. Дональду Трампу были предоставлены все возможности для самозащиты, это было дело штата, а не федеральное дело. Его слушали двенадцать граждан, двенадцать американцев, двенадцать таких же людей, как вы" , - сказал он, выступая перед журналистами.

Он напомнил, что присяжные пять недель слушали доказательства и вынесли единогласный вердикт - Трамп признан виновным по всем 34 пунктам.

"Так работает американская система правосудия. И безрассудно и опасно говорить, что все было подстроено, только потому, что не нравится вердикт" , - добавил Байден.

Что предшествовало

Напомним, суд признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным во взятке порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их интимных отношениях.

Таким образом, Трампу может грозить тюремное заключение, но это, как пишут западные СМИ, маловероятно.