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Галущенко: Россияне атаковали энергообъекты в пяти областях
В ночь на субботу враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook
По его словам, последствия еще уточняются.
Энергетики уже работают над их ликвидацией.
Напомним:
- В России в ночь на субботу взлетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Около 3.00 они совершили пусковые маневры. В 4.29 ракеты долетели на крайний запад страны - в Закарпатье. Воздушная тревога продолжалась до 5.30.
- Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что в ночь на субботу в Винницкой области из-за падения обломков сбитого вражеского дрона возник пожар на объекте критической инфраструктуры.