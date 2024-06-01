Галущенко: Россияне атаковали энергообъекты в пяти областях

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В ночь на субботу враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook

По его словам, последствия еще уточняются.

Энергетики уже работают над их ликвидацией.

Напомним: