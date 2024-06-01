Галущенко: Росіяни атакували енергооб'єкти у п'яти областях

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У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

За його словами, наслідки ще уточнюються.

Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

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