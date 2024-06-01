Передплата за 50% - літня акція!
Галущенко: Росіяни атакували енергооб'єкти у п'яти областях
У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.
За його словами, наслідки ще уточнюються.
Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
Нагадаємо:
- У Росії в ніч на суботу злетіло шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Близько 3.00 вони здійснили пускові маневри. О 4.29 ракети долетіли на крайній захід країни - до Закарпаття. Повітряна тривога тривала до 5.30.
- Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що у ніч на суботу у Вінницькій області через падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.