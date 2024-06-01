Close button
 Подписка за 50% - летняя акция!

В Запорожье перекрыли движение транспорта по Днепровской ГЭС

В Запорожье перекрыли движение транспорта по Днепровской ГЭС
Фото: Anatoliy Volkov

В субботу утром в Запорожье было перекрыто движение транспорта по Днепровской ГЭС, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Патрульная полиция Запорожской области в Telegram, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

"Объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район".

По словам Федорова, ночью россияне массированно атаковали Запорожье. Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены более 20 жилых домов и учреждений социальной сферы.

Люди не пострадали.

Напомним:

  • В России в ночь на субботу взлетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Около 3.00 они совершили пусковые маневры. В 4.29 ракеты долетели на крайний запад страны - в Закарпатье. Воздушная тревога продолжалась до 5.30.
  • Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что в ночь на субботу в Винницкой области из-за падения обломков сбитого вражеского дрона возник пожар на объекте критической инфраструктуры.
  • В Минэнерго сообщили, что враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Новости

Популярные темы форума

analytics