В Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор работника ТЦК

В Черкасской области в поселке Катеринополь неизвестные бросили взрывное устройство во двор работника ТЦК, сержанта Вооруженных сил, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК.

Происшествие произошло 30 мая, никто не пострадал.

Ведомство отмечает, что военнослужащий стал на защиту Украины с началом полномасштабной войны, сын защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа.

"Обращаем внимание общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны.

Помните, что враг вкладывает в попытки деморализовать украинцев и разрушить нашу сплоченность огромные ресурсы. И именно на это делает свою главную ставку. Начатая врагом эта информационно-ментальная агрессия будет обречена на поражение только при условии сознательного, взрослого и ответственного отношения каждого из нас к информации, которую мы получаем через социальные сети и медиа".