У Черкаській області невідомі кинули вибухівку у двір працівника ТЦК

На Черкащині у селищі Катеринопіль невідомі кинули вибуховий пристрій у двір працівника ТЦК, сержанта Збройних сил, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Черкаський обласний ТЦК.

Подія сталася 30 травня, ніхто не постраждав.

Відомство наголошує, що військовослужбовець став на захист України з початком повномасштабної війни, син захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.

"Звертаємо увагу суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони.

Пам’ятаймо, що ворог вкладає у спроби деморалізувати українців і зруйнувати нашу згуртованість величезні ресурси. І саме на це робить свою головну ставку. Започаткована ворогом ця інформаційно-ментальна агресія буде приречена на поразку лише за умови свідомого, дорослого і відповідального ставлення кожного з нас до інформації, яку ми отримуємо через соціальні мережі і медіа".