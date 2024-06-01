Российский удар по Харькову: количество погибших возросло до 7

До 7 увеличилось количество погибших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская ОВА.

Отмечается, что среди них четверо мужчин и три женщины.

Поисковые работы продолжаются, по данным спасателей, под завалами могут находиться еще две женщины.

Что предшествовало:

В ночь на 31 мая российские войска направили по Харькову 5 управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ, в результате чего разрушениям подвергся 5-этажный жилой дом. Кроме погибших, 25 человек получили ранения.