Російський удар по Харкову: кількість загиблих зросла до 7

До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова у ніч на 31 травня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська ОВА.

Зазначається, що серед них четверо чоловіків і три жінки.

Пошукові роботи тривають, за даними рятувальників, під завалами можуть перебувати ще дві жінки.

Що передувало:

У ніч на 31 травня російські війська спрямували по Харкову 5 керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ, у результаті чого руйнувань зазнав 5-поверховий житловий будинок. Окрім загиблих, 25 людей дістали поранення.