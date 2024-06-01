Минэнерго: Графики отключений света могут измениться из-за атаки РФ

Графики отключения света в Украине сегодня, 1 июня, могут измениться. Причиной тому является ночная атака России, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Сегодня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются графики отключений света. Ограничения будут являться для бытовых и промышленных потребителей.

"В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут изменяться. Напомним, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности" , - предупреждает Минэнерго.

Обстрел энергетики 1 июня

В эту ночь российская армия атаковала объекты энергетики в пяти областях Украины, а именно в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской. В результате обстрела есть разрушения, в частности, оккупанты серьезно повредили оборудование двух ТЭС.

Всего войска РФ выпустили по Украине 100 ракет и дронов. Силы ПВО уничтожили 35 ракет и 46 беспилотников. В результате атаки есть пострадавшие.