Міненерго: Графіки відключень світла можуть змінитися через атаку РФ

Графіки відключень світла в Україні сьогодні, 1 червня, можуть змінитися. Причиною цього є нічна атака Росії, пише Наталья Юрченко, РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються графіки відключень світла. Обмеження будуть для побутових та промислових споживачів.

"Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності" , - попереджає Міненерго.

Обстріл енергетики 1 червня

Цієї ночі російська армія атакувала об'єкти енергетики у п'яти областях України, а саме у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській. Внаслідок обстрілу є руйнування, зокрема, окупанти серйозно пошкодили обладнання двох ТЕС.

Всього війська РФ випустили по Україні 100 ракет та дронів. Сили ППО знищили 35 ракет та 46 безпілотників. Внаслідок атаки є постраждалі.