Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Объем неработающих кредитов снизился

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе на 1 мая 2024 года составила 35,5%, что на 0,5% ниже соответствующего показателя на 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

За апрель объем неработающих кредитов уменьшился на 20,6 млн грн, в то время как общий объем выданных банками кредитов вырос на 17,7 млрд грн.

За первый квартал 2024 года объем неработающих кредитов сократился на 2 млрд грн – до 420,3 млрд грн, в основном за счет списания их банками с украинским частным капиталом.

2. Банки продолжают менять процентные ставки по депозитам

На прошедшей неделе всего два банка отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте. В обоих случаях ставки были снижены.

Индустриалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 9 месяцев:

на 6 месяцев – с 14,25 до 13,20% годовых;

на 9 месяцев – с 14 до 13,55% годовых.

Альтбанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15 до 14% годовых.

3. Идея Банк запустил новый сервис для сбора средств

Идея Банк запустил в мобильном приложении O.Bank новый сервис «Скринька», который напоминает известную «Банку» от monobank. Как сказано в описании на сайте банка﻿, это цифровой инструмент для накопления и хранения средств, который позволяет легко и удобно откладывать деньги на любые цели, личные мечты или благотворительные проекты.

На сумму средств, которые будут храниться в «Скриньке», банк начисляет 5% годовых. Пополнение и снятие средств в любое время и без комиссии.

В разделе «Настройки» можно указать название, цель (сумму) и по желанию установить конечную дату. Пополнять можно как с личных карт, так и с карт других клиентов банка.

4. Банки меняют условия и тарифы по картам и текущим счетам

Абанк с 1 июня по 31 августа отменяет комиссию 4% за автоматическое погашение в счет кредитных средств по сервису «Плати частями». Акция действует на все новые договора. Комиссии не будет весь срок кредита.

С 25 июня вступают в действие новые правила и тарифы на обслуживание карточных счетов Райффайзен Банк. В частности, появилась возможность зачисления средств по операциям обмена валют на вклад «Универсальный» и «Растущий»

В тарифах «Райфкартка» изменена комиссия за пополнение наличными в кассах банка. Отныне все операции пополнения, независимо от суммы, будут бесплатными на постоянной основе.

Также с 25 июня банк имеет право выпустить дополнительную виртуальную карту Visa Fishka к имеющемуся счету «Райфкартка» в любой момент и без дополнительного согласия клиента.

С 1 июля 2024 года Таскомбанк понизит процентную ставку по сберегательному счету «Рюкзак» (который был перенесен в Таскомбанк из мобильного Sportbank в результате миграции счетов) с действующих 10% до 4% годовых.

5. Абанк разыгрывает призы за открытие «Детской карты»

Абанк объявил о розыгрыше призов среди клиентов, которые откроют «Детскую карту». Чтобы принять участие в розыгрыше, надо сделать от 10 покупок на сумму от 70 грн и выше с «Детской картой» в течение одного из этапов акции.

Первый этап: 3 июня – 30 июня 2024 года. Розыгрыш призов состоится в прямом эфире 5 июля 2024 года.

Второй этап: 1 июля – 31 июля 2024 года. Розыгрыш призов состоится в прямом эфире 6 августа 2024 года.

На каждом этапе будут разыграны:

- смартфон Apple iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium — 1 шт,

- часы Apple Watch SE GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band — 2 шт,

- брендовая бананка со стикерпаком — 30 шт.