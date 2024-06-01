Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Обсяг непрацюючих кредитів знизився

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі на 1 травня 2024 року склала 35,5%, що на 0,5% нижче за відповідний показник на 1 квітня. Про це повідомила прес-служба НБУ.

За квітень обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 20,6 млн. грн., у той час як загальний обсяг виданих банками кредитів зріс на 17,7 млрд. грн.

За перший квартал 2024 року обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 2 млрд. грн. – до 420,3 млрд. грн., в основному за рахунок списання їх банками з українським приватним капіталом.

2. Банки продовжують змінювати відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня лише два банки відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами у національній валюті. В обох випадках ставки було знижено.

Індустріалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 6 та 9 місяців:

на 6 місяців – з 14,25 до 13,20% річних;

на 9 місяців – із 14 до 13,55% річних.

Альтбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15 до 14% річних.

3. Ідея Банк запустив новий сервіс для збирання коштів

Ідея Банк запустив у мобільному додатку O.Bank новий сервіс «Скринька», що нагадує відому «Банку» від monobank. Як сказано в описі на сайті банку, це цифровий інструмент для накопичення та зберігання коштів, який дозволяє легко та зручно відкладати гроші на будь-які цілі, особисті мрії чи благодійні проекти.

На суму коштів, які зберігатимуться у «Скриньці», банк нараховує 5% річних. Поповнення та зняття коштів у будь-який час та без комісії.

У розділі «Налаштування» можна вказати назву, мету (суму) та за бажанням встановити кінцеву дату. Поповнювати можна як з особистих карток, так і з карток інших клієнтів банку.

4. Банки змінюють умови та тарифи за картками та поточними рахунками

Абанк з 1 червня по 31 серпня скасовує комісію 4% за автоматичне погашення в рахунок кредитних коштів на сервіс «Плати частинами». Акція діє на нові договори. Комісії не буде весь термін кредиту.

З 25 червня набувають чинності нові правила та тарифи на обслуговування карткових рахунків Райффайзен Банк. Зокрема, з'явилася можливість зарахування коштів за операціями обміну валют на вклад «Універсальний» та «Зростаючий»

У тарифах «Райфкартка» змінено комісію за поповнення готівкою в касах банку. Відтепер усі операції поповнення незалежно від суми будуть безкоштовними на постійній основі.

Також з 25 червня банк має право випустити додаткову віртуальну картку Visa Fishka до рахунку «Райфкартка» в будь-який момент і без додаткової згоди клієнта.

З 1 липня 2024 року Таскомбанк знизить відсоткову ставку за ощадним рахунком «Рюкзак» (який був перенесений до Таскомбанку з мобільного Sportbank в результаті міграції рахунків) з 10% до 4% річних, що діють.

5. Абанк розігрує призи за відкриття «Дитячої картки»

Абанк оголосив про розіграш призів серед клієнтів, які відкриють Дитячу картку. Щоби взяти участь у розіграші, треба зробити від 10 покупок на суму від 70 грн і вище з «Дитячою карткою» протягом одного з етапів акції.

Перший етап: 3 червня – 30 червня 2024 року. Розіграш призів відбудеться у прямому ефірі 5 липня 2024 року.

Другий етап: 1 липня – 31 липня 2024 року. Розіграш призів відбудеться у прямому ефірі 6 серпня 2024 року.

На кожному етапі будуть розіграні:

- смартфон Apple iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium - 1 шт,

- годинник Apple Watch SE GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band — 2 шт,

- брендова бананка зі стікерпаком - 30 шт.