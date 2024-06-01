На Харьковщине пожары, огнем охвачено почти 4 тысячи гектаров леса

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На Харьковщине продолжаются 9 лесных пожаров, огнем охвачено более 3 тыс. 700 га лесов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, большинство пожаров вызвали оккупанты.

Сейчас удалось локализовать 6 пожаров на площади около 2 тыс. 300 га.

"Сотрудники ГСЧС и лесхозов работают в сверхтяжелых условиях, находясь под постоянными вражескими атаками.

Сложность тушения связана и с тем, что участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорвавшимися вражескими боеприпасами".