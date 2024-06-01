Подписка за 50% - летняя акция!
На Харьковщине пожары, огнем охвачено почти 4 тысячи гектаров леса
На Харьковщине продолжаются 9 лесных пожаров, огнем охвачено более 3 тыс. 700 га лесов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ГСЧС.
По данным спасателей, большинство пожаров вызвали оккупанты.
Сейчас удалось локализовать 6 пожаров на площади около 2 тыс. 300 га.
"Сотрудники ГСЧС и лесхозов работают в сверхтяжелых условиях, находясь под постоянными вражескими атаками.
Сложность тушения связана и с тем, что участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорвавшимися вражескими боеприпасами".