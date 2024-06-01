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На Харківщині пожежі, вогнем охоплено майже 4 тисячі гектарів лісу
На Харківщині тривають 9 лісових пожеж, вогнем охоплено понад 3 тис. 700 га лісів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ДСНС.
За даними рятувальників, більшість пожеж спричинили окупанти.
Наразі вдалося локалізувати 6 пожеж на площі близько 2 тис. 300 га.
"Співробітники ДСНС та лісгоспів працюють в надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками.
Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними ворожими боєприпасами".