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На Харківщині пожежі, вогнем охоплено майже 4 тисячі гектарів лісу

На Харківщині пожежі, вогнем охоплено майже 4 тисячі гектарів лісу
Фото: ДСНС

На Харківщині тривають 9 лісових пожеж, вогнем охоплено понад 3 тис. 700 га лісів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДСНС.

За даними рятувальників, більшість пожеж спричинили окупанти.

Наразі вдалося локалізувати 6 пожеж на площі близько 2 тис. 300 га.

"Співробітники ДСНС та лісгоспів працюють в надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками.
Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними ворожими боєприпасами".

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