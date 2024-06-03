В "Укрэнерго" прогнозируют ухудшение ситуации с электричеством на этой неделе

Ситуация в энергосистеме Украины на следующей неделе будет более сложной, чем в последние дни мая. На это влияют сразу три фактора.﻿ Об этом заявил глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільного", пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Первый фактор, по словам Кудрицкого, это вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций. Второй - последствия российских обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня. И третий, как сказал он, это прогнозируемый рост потребления из-за жары, поскольку украинцы начнут включать кондиционеры.

"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений" , - пояснил Кудрицкий.

Ситуация со светом в Украине

Этой весной россияне снова нацелили свои удары на украинскую энергетику, разрушив большие ТЭС и ТЭЦ, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию. На этой неделе энергообъекты снова оказались под российскими обстрелами. В частности, россияне снова ударили по ДнепроГЭС .

Сегодня из-за последствий российских обстрелов по Украине на некоторое время вводили экстренные отключения света. В Киеве даже останавливался фуникулер.

В понедельник, 3 июня, по прогнозу "Укрэнерго" в Украине на протяжении всех суток будут действовать графики отключения света.