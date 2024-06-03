В Сирии обстреляли подконтрольный "Хезболле" завод, обвиняют Израиль – СМИ
Возле города Алеппо на северо-западе Сирии зафиксирован ракетный удар по заводу, подконтрольному группировке "Хезболла". В результате атаки есть пострадавшие, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
По данным сирийских государственных СМИ, военно-воздушные силы Израиля атаковали ракетами завод по переплавке меди. В результате атаки жертв нет, один охранник получил незначительные ранения.
Завод, а также прилегающую территорию, использовали боевики группировки "Хезболла" и другие поддерживаемые Ираном группировки, которые действуют в сельской местности на северо-западе Сирии.
В то же время, приближенная к режиму Башара Асада сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на военный источник, сообщила, что в результате авиаудара "есть много погибших и некоторые материальные потери".
Источник возложил ответственность за атаку на Израиль.
По сообщениям других источников, авиаудары были нанесены по медеплавильному заводу в небольшом городке Хайяни к северу от Алеппо.
На видео из северного сирийского города, размещенном в Интернете Сирийской обсерваторией по правам человека, видно, по меньшей мере, три взрыва, которые прозвучали один за другим.
На другом распространенном видео видно, как горит костер, хотя оно слишком темное, чтобы разглядеть детали.
Ситуация в Сирии
Возглавляемая курдами автономная администрация в северной и восточной части Сирии запланировала провести муниципальные выборы 11 июня. Выборы мэров состоятся в провинциях Хассаке, Ракка, Дейр-эль-Зур и восточной части Алеппо.
31 мая Турция ударила беспилотниками по районам, подконтрольным Сирийским демократическим силам на северо-востоке Сирии. В результате атаки были ликвидированы четыре бойца Сирийских демократических сил, которых поддерживают США.