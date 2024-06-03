В Сирии обстреляли подконтрольный "Хезболле" завод, обвиняют Израиль – СМИ

Возле города Алеппо на северо-западе Сирии зафиксирован ракетный удар по заводу, подконтрольному группировке "Хезболла". В результате атаки есть пострадавшие, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

По данным сирийских государственных СМИ, военно-воздушные силы Израиля атаковали ракетами завод по переплавке меди. В результате атаки жертв нет, один охранник получил незначительные ранения.

Завод, а также прилегающую территорию, использовали боевики группировки "Хезболла" и другие поддерживаемые Ираном группировки, которые действуют в сельской местности на северо-западе Сирии.

В то же время, приближенная к режиму Башара Асада сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на военный источник, сообщила, что в результате авиаудара "есть много погибших и некоторые материальные потери".

Источник возложил ответственность за атаку на Израиль.

По сообщениям других источников, авиаудары были нанесены по медеплавильному заводу в небольшом городке Хайяни к северу от Алеппо.

Syrian State Media is claiming that the Explosion and resulting Fire at a Copper Smelting Plant near the City of Aleppo in Northwestern Syria earlier tonight, was caused by several Missile Strikes from the Israeli Air Force; there were No Casualties at the Plant besides a Guard… pic.twitter.com/XH6lDEieMW — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2024

На видео из северного сирийского города, размещенном в Интернете Сирийской обсерваторией по правам человека, видно, по меньшей мере, три взрыва, которые прозвучали один за другим.

"#SOHR camera" captures consecutive violent explosions in Aleppo Cityhttps://t.co/fNmR7EYC16 pic.twitter.com/476vmDhpav — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) June 2, 2024

На другом распространенном видео видно, как горит костер, хотя оно слишком темное, чтобы разглядеть детали.

Israeli air strikes on Aleppo countryside (Hayyan town) northern Syria.This area has a huge presence for the Iranian militias and Hezbollah. pic.twitter.com/p57CjH3mN1 — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) June 2, 2024

Ситуация в Сирии

Возглавляемая курдами автономная администрация в северной и восточной части Сирии запланировала провести муниципальные выборы 11 июня. Выборы мэров состоятся в провинциях Хассаке, Ракка, Дейр-эль-Зур и восточной части Алеппо.

31 мая Турция ударила беспилотниками по районам, подконтрольным Сирийским демократическим силам на северо-востоке Сирии. В результате атаки были ликвидированы четыре бойца Сирийских демократических сил, которых поддерживают США.