У Сирії обстріляли підконтрольний "Хезболлі" завод, звинувачують Ізраїль – ЗМІ

Біля міста Алеппо на північному заході Сирії зафіксований ракетний удар по заводу, що підконтрольний угрупованню "Хезболла". Внаслідок атаки є постраждалі, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

За даними сирійських державних ЗМІ, військово-повітряні сили Ізраїлю атакували ракетами завод з переплавки міді. Внаслідок атаки жертв немає, один охоронець зазнав незначних поранень.

Завод, а також прилеглу територію, використовували бойовики угруповання "Хезболла" та інші підтримувані Іраном угруповання, що діють у сільській місцевості на північному заході Сирії.

Водночас, наближена до режиму Башара Асада сирійська радіостанція Sham FM за посиланням на військове джерело, повідомила, що внаслідок авіаудару "є багато загиблих і деякі матеріальні втрати".

Джерело поклало відповідальність за атаку на Ізраїль.

За повідомленнями інших джерел, авіаудари були завдані по мідеплавильному заводу в невеликому містечку Хайяні на північ від Алеппо.

Syrian State Media is claiming that the Explosion and resulting Fire at a Copper Smelting Plant near the City of Aleppo in Northwestern Syria earlier tonight, was caused by several Missile Strikes from the Israeli Air Force; there were No Casualties at the Plant besides a Guard… pic.twitter.com/XH6lDEieMW — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2024

На відео з північного сирійського міста, розміщеному в Інтернеті Сирійською обсерваторією з прав людини, видно, щонайменше, три вибухи, які пролунали одна за одною.

"#SOHR camera" captures consecutive violent explosions in Aleppo Cityhttps://t.co/fNmR7EYC16 pic.twitter.com/476vmDhpav — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) June 2, 2024

На іншому поширеному відео видно, як горить вогнище, хоча воно занадто темне, щоб розгледіти деталі.

Israeli air strikes on Aleppo countryside (Hayyan town) northern Syria.This area has a huge presence for the Iranian militias and Hezbollah. pic.twitter.com/p57CjH3mN1 — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) June 2, 2024

Ситуація в Сирії

Очолювана курдами автономна адміністрація у північній та східній частині Сирії запланувала провести муніципальні вибори 11 червня. Вибори мерів відбудуться у провінціях Хассаке, Ракка, Дейр-ель-Зур та східній частині Алеппо.

31 травня Туреччина вдарила безпілотниками по районах, що підконтрольні Сирійським демократичним силам на північному сході Сирії. Внаслідок атаки були ліквідовані чотири бійці Сирійських демократичних сил, яких підтримують США.