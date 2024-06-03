ISW: Для защиты Харькова стоит разрешить сбивать самолеты над территорией РФ

Для отражения российских ударов по Харькову с использованием ракет и управляемых авиабомб, Украине критически нужны дополнительные западные системы ПВО, а также санкция партнеров на атаки западным оружием по военным целям на территории России.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В отчете напомнили, что недавно десять партнерских стран частично или полностью отменили ограничения на использование Украиной предоставленного Западом оружия, для нанесения ударов по военным целям на территории РФ. Эти политические решения позволят Силам обороны использовать западные системы ПВО для ударов по российским огневым точкам и плацдармам на приграничных территориях и в воздушном пространстве России.

В ISW напомнили, что в феврале 2024 года Воздушные силы ВСУ сбили несколько российских военных самолетов, большинство из которых наносили удары планерными бомбами в направлении Авдеевки.

"Способность украинских военных сбивать российские военные самолеты в прифронтовой зоне, свидетельствует о возможности повторить такие действия с помощью как украинских, так и западных систем для защиты северной части Харьковской области и города Харькова от российских ударов планерными бомбами, которые запускают из воздушного пространства России" , - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны напомнили заявление президента Владимира Зеленского о том, что российские войска не смогут захватить Харьков, если украинские войска получат и развернут в регионе два зенитных ракетных комплекса Patriot.

"В течение последних нескольких недель российские войска наносили удары по городу Харьков с помощью планерных бомб (управляемых авиабомб, КАБов. - ред.) и различных ракет. Однако две батареи Patriot на севере Харьковской области будут иметь ограниченную эффективность в защите от российских воздушных ударов без возможности вести огонь по российским самолетам в воздушном пространстве России" , - говорится в отчете ISW.

Разрешение ВСУ на удары западным оружием по территории РФ

С началом повторного вторжения через госграницу в Харьковской области 11 мая, Россия начала активные обстрелы Харькова и других населенных пунктов КАБами, ФАБами и ракетами с истребителей со стороны Белгородской области.

Для прекращения этих атак, официальный Киев начал переговоры с партнерами о получении разрешения наносить ответные удары. Разрешение на такие действия уже дали 10 стран НАТО.

В то же время, США и Германия сначала отнеслись к этой идее более осторожно. Впоследствии США разрешили бить своим оружием по РФ, но установили ограничения.

Германия разрешила использовать свои ЗРК Patriot для сбивания российских истребителей в воздушном пространстве РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны дополнительные системы Patriot и увеличение поставок истребителей F-16.