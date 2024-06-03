Китай хочет покупать газ у России по почти внутренним ценам – FT

Попытки России заключить соглашение о строительстве газопровода с Китаем зашли в тупик из-за необоснованных требований Пекин по цене и объемам поставок. ﻿Об этом сообщает Financial Times, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Источники издания сообщили, что Китай потребовал платить по цене, близкой к российским внутренним ценам, которые сильно субсидируются, и обязуется покупать лишь небольшую часть от запланированной годовой мощности газопровода в 50 миллиардов кубометров.

Жесткая позиция Пекина в отношении газопровода "Сила Сибири 2" подчеркивает, что вторжение России в Украину сделало диктатора Владимира Путина все более зависимым от китайского лидера Си Цзиньпина в плане экономической поддержки.

По словам людей, сделка по трубопроводу была одной из трех главных просьб, с которыми Путин обратился к Си Цзиньпину во время их встречи в прошлом месяце, наряду с расширением деятельности китайских банков в России и тем, чтобы Китай проигнорировал мирную конференцию, которую организует Украина в этом месяце.

Отношение Китая к войне в Украине

Официально Китай провозглашает нейтральную позицию относительно войны России в Украине. Однако, действия свидетельствуют о другом. Китайские компании продолжают поставлять в Россию товары двойного назначения, которые могут быть использованы для производства оружия. Это противоречит заявлениям о нейтралитете и вызывает беспокойство со стороны международного сообщества.

США призвали Китай приостановить поддержку России. Государственный департамент США четко заявил о возможности расширения санкций, если Пекин предоставит оружие Москве.

Важно отметить, что недавний визит российского диктатора Владимира Путина в Китай после его так называемой "инаугурации" и встреча с лидером Китая дает основания полагать, что между странами могли иметь место определенные договоренности, которые и позволяют России продолжать войну.