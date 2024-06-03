Крым становится смертельной ловушкой для РФ из-за ATACMS – The Economist

Получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 км означает, что теперь Украина может поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму, причем смертельно. Об этом пишет The Economist, сообщает Украинская правда.

"Байден до сих пор не отменил свой запрет на поражение целей в России. О том, чего могла бы достичь Украина, если бы ей больше не пришлось воевать со связанной за спиной рукой, свидетельствует эффективность ее кампании в Крыму.

По словам бывшего командующего американскими войсками в Европе и старшего советника НАТО по вопросам логистики Бена Ходжеса, украинцы "систематически работают над тем, чтобы сделать Украину непригодной для проживания российских войск" , – говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что глава России Владимир Путин вложил огромные средства в военную инфраструктуру в Крыму, и сейчас она под угрозой.

По словам британского стратега Лоуренса Фридмана, Крым является слабым местом для России − она имеет слишком много чего там защищать, поэтому "это лучший способ для Украины оказать реальное давление на Путина, чтобы добиться уступок в будущем".

С мыслями Фридмана соглашается и бывший советник министерства обороны Германии Нико Ланге, указывая, что Крым "является наиболее жизненно важным активом России; но он также является и очень уязвимым".

Издание подчеркивает, что Украина пытается сделать так, чтобы Крым стал для Путина пассивом, а не активом. Цель состоит в том, чтобы изолировать полуостров, "задушить" его как логистический центр − и, таким образом, оттеснить российские воздушные и морские силы от юга Украины.

The Economist отмечает, что Украина уже продемонстрировала способность франко-британских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, а также своих собственных морских беспилотников поражать российские военные корабли, в частности большие десантные корабли "Ропуха", которые используются как военные транспортные суда и большинство из которых были уничтожены.

Также издание подчеркивает, что украинские беспилотники и ракеты, возможно, вывели из строя до половины некогда грозного Черноморского флота. Остальной флот Россия была вынуждена передислоцировать из Севастополя в порт Новороссийска, расположенный более чем в 300 км на материковой части России. А сам Новороссийск подвергся атаке морских и воздушных беспилотников 17 мая. Тогда пострадали железнодорожный вокзал и электростанция, а также военно-морская база.

"Но сейчас Украина использует смертоносную комбинацию ATACMS и все более совершенных беспилотников, чтобы систематически ослаблять российскую противовоздушную оборону в Крыму, поражать авиабазы, с которых вылетают российские перехватчики, и наносить удары по критически важным логистическим и экономическим объектам. Лоуренс Фридман считает, что сосредоточенность на выведении из строя российской сети противовоздушной обороны может быть также частью подготовки к неизбежному прибытию первых партий истребителей F-16 из Европы" , − пишет The Economist.

Издание вспоминает удары по авиабазе Джанкой на северо-востоке Крыма 17 апреля, когда были повреждены вертолеты, батарея С-400 и командно-диспетчерский пункт, по авиабазе в Бельбеке под Севастополем 15 мая, когда украинские силы уничтожили четыре самолета, а также радар ПВО С-400 и по меньшей мере две пусковые установки.

"На следующий вечер Бельбек снова подвергся удару, что свидетельствует о том, что Украина располагает более, чем 100 ATACMS, которые, как считалось, были переданы" , − пишет The Economist.

30 мая были уничтожены два российских патрульных катера и повреждены два транспортных парома возле Керченского моста в результате отдельных ударов беспилотников.

"Важно отметить, что разрекламированная и очень дорогая российская система противовоздушной обороны С-400 оказалась недееспособной. Ланге говорит, что украинцы используют беспилотники-приманки, чтобы заставить россиян засветить свои радары и раскрыть свои позиции. Данные о целях немедленно передаются экипажам, которые запускают ATACMS.

За шесть минут ракеты, которые практически невозможно обнаружить из-за их скорости и малой площади поперечного сечения радиолокационного рассеивания, поражают свои цели. Генерал Ходжес отмечает, что С-400 также угрожают диверсии со стороны украинских спецподразделений, которые действуют в Крыму. Каждая батарея стоит около 200 миллионов долларов, и ее нелегко заменить" , − пишет издание.

Генерал Ходжес говорит, что российским войскам "негде спрятаться" − с помощью спутниковой и воздушной разведки, которую предоставляют союзники по НАТО, собственного глубокого знания территории и тайных сил на земле, ничто не может двигаться в Крыму так, чтобы украинцы об этом не знали. А с появлением системы ATACMS и совершенствованием собственных беспилотников каждый квадратный метр полуострова находится в зоне досягаемости, включая такие чувствительные ко времени цели, как колонны самолетов и техники, движущиеся по дорогам или железной дороге.

Генерал Ходжес также уверен, что украинцы "уничтожат Керченский мост, когда будут готовы".

Однако, потенциально более сложной задачей будет разрушить новую усовершенствованную железнодорожную линию, проходящую вдоль Азовского моря от Ростова через южноукраинские города Мариуполь и Бердянск в Крым.

Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук считает, что железная дорога вдоль сухопутного коридора − это признание со стороны российских оккупантов того, что Крымский мост обречен.

"Они ищут способ подстраховаться, потому что понимают, что рано или поздно у них возникнут проблемы" , − заявил Плетенчук.

The Economist отмечает, что первой проверкой стратегического успеха украинской кампании в Крыму может стать это лето, когда российские отдыхающие обычно направляются через Керченский мост на курорты полуострова. Если отдыхающие решат не ехать на полуостров, это будет плохим знаком для Путина.

Это связано с тем, что Крым в значительной степени зависит от туристической отрасли, и в прошлом году количество бронирований сократилось почти наполовину.