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Какие новые авто покупали украинцы в мае: топ-10 моделей

Какие новые авто покупали украинцы в мае: топ-10 моделей
Фото: Volardiculous

В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4. Продажи этой модели вообще преувеличили майские результаты любой марки.

Об этом сообщает "Укравтопром".

За счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети майского рынка новых легковушек.

В топ-10 легковушек месяца вошли:

  1. Toyota RAV-4 – 475 ед;
  2. Renault Duster – 391 ед;
  3. Mitsubishi L200 – 152 ед.;
  4. KIA Sportage – 148 ед.;
  5. Mazda CX5 – 125 ед.;
  6. Skoda Kodiaq – 121 ед.;
  7. Toyota Camry – 114 ед.;
  8. Suzuki SX4 – 113 ед.;
  9. Volkswagen ID.4 – 110 ед.;
  10. BMW X5 – 109 ед.

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