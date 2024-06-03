Подписка за 50% - летняя акция!
Какие новые авто покупали украинцы в мае: топ-10 моделей
В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4. Продажи этой модели вообще преувеличили майские результаты любой марки.
Об этом сообщает "Укравтопром".
За счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети майского рынка новых легковушек.
В топ-10 легковушек месяца вошли:
- Toyota RAV-4 – 475 ед;
- Renault Duster – 391 ед;
- Mitsubishi L200 – 152 ед.;
- KIA Sportage – 148 ед.;
- Mazda CX5 – 125 ед.;
- Skoda Kodiaq – 121 ед.;
- Toyota Camry – 114 ед.;
- Suzuki SX4 – 113 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 110 ед.;
- BMW X5 – 109 ед.