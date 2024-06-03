Какие новые авто покупали украинцы в мае: топ-10 моделей

В мае лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Toyota RAV-4. Продажи этой модели вообще преувеличили майские результаты любой марки.

Об этом сообщает "Укравтопром".

За счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети майского рынка новых легковушек.

В топ-10 легковушек месяца вошли: