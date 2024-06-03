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Які нові авто купували українці у травні: топ-10 моделей

Які нові авто купували українці у травні: топ-10 моделей
Фото: Volardiculous

У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4. Продажі цієї моделі взагалі перебільшили травневі результати будь-якої марки.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.

До топ-10 легковиків місяця увійшли:

  1. Toyota RAV-4 – 475 од.;
  2. Renault Duster– 391 од.;
  3. Mitsubishi L200 - 152 од.;
  4. KIA Sportage - 148 од.;
  5. Mazda CX5 - 125 од.; 
  6. Skoda Kodiaq - 121 од.;
  7. Toyota Camry - 114 од.;
  8. Suzuki SX4 - 113 од.;
  9. Volkswagen ID.4 - 110 од.;
  10. BMW X5 - 109 од.

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