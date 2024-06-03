Які нові авто купували українці у травні: топ-10 моделей

У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4. Продажі цієї моделі взагалі перебільшили травневі результати будь-якої марки.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.

До топ-10 легковиків місяця увійшли: