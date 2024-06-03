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Які нові авто купували українці у травні: топ-10 моделей
У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4. Продажі цієї моделі взагалі перебільшили травневі результати будь-якої марки.
Про це повідомляє "Укравтопром".
За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини травневого ринку нових легковиків.
До топ-10 легковиків місяця увійшли:
- Toyota RAV-4 – 475 од.;
- Renault Duster– 391 од.;
- Mitsubishi L200 - 152 од.;
- KIA Sportage - 148 од.;
- Mazda CX5 - 125 од.;
- Skoda Kodiaq - 121 од.;
- Toyota Camry - 114 од.;
- Suzuki SX4 - 113 од.;
- Volkswagen ID.4 - 110 од.;
- BMW X5 - 109 од.