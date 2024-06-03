В Грузии спикер парламента подписал закон об "иноагентах" после преодоления вето

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал аналог российского закона об "иноагентах" — законопроект "О прозрачности иностранного влияния" после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили ожидаемо отказалась подписывать документ, сообщает Sova News.

"Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Основная цель этого закона — усилить устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству" , – сказал он.

Закон вступит в силу с завтрашнего дня. В течение 60 дней Министерство юстиции Грузии должно разработать все подзаконные нормативные акты, а также создать электронный портал для организаций.

"Через 60 дней все организации, которые имеют значительное зарубежное финансирование, должны будут зарегистрироваться на этом портале. Закон вступит в силу с завтрашнего дня (с 4 июня 2024 года — ред.), но зарегистрироваться они будут обязаны через 60 дней, начиная с завтрашнего дня, то есть примерно 4-5 сентября" , — заявил Папуашвили на брифинге.

18 мая глава государства наложила на законопроект, принятый 84 депутатами в третьем чтении, вето, который они же преодолели 28 мая 2024 года.

Шаг парламентариев на Западе вызвал шквал критики: посол Германии Петер Фишер даже заявил, что, пока в Грузии будет действовать этот закон, со страной переговоры о вхождении в состав ЕС не будут открыты.

На сайте Государственного департамента США в ночь на 24 мая 2024 года появилось сообщение о пересмотре Вашингтоном всех сфер сотрудничества с Грузией. В заявлении говорится и о введении визовых ограничений для бывших и действующих политиков, причастных к принятию закона об иноагентах и членов их семей. Санкции будут направлены и на силовиков, которые принимали участие в разгоне мирных акций протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси.

А координатор США по санкционной политике Джим О’Брайен заявил, что правящей силе Грузии "придется играть по правилам того клуба, в который вы пытаетесь вступить".

Политсовет "Грузинской мечты" ответил на решение Госдепартамента США ввести визовые ограничения: в партии власти назвали намерения Вашингтона "контрпродуктивными" и "беспрецедентными".

В Москве на этом фоне звучат слова поддержки в адрес "принципиальной позиции" нынешних властей Грузии, подчеркиваются "двойные стандарты" Запада в отношении к стране.