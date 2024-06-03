У Грузії спікер парламенту підписав закон про "іноагентів" після подолання вето

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав аналог російського закону про "іноагенти" - законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" після того, як президент Грузії Саломе Зурабішвілі очікувано відмовилася підписувати документ, повідомляє Sova News.

"Сьогодні я підписав закон "Про прозорість іноземного впливу". Основна мета цього закону – посилити стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання" , – сказав він. ﻿

Закон набуде чинності із завтрашнього дня. Протягом 60 днів Міністерство юстиції Грузії повинне розробити всі підзаконні нормативні акти, а також створити електронний портал для організацій.

"Через 60 днів усі організації, які мають значне закордонне фінансування, мають зареєструватися на цьому порталі. Закон набуде чинності із завтрашнього дня (з 4 червня 2024 року — ред.), але зареєструватись вони будуть зобов'язані через 60 днів, починаючи із завтрашнього дня, тобто приблизно 4-5 вересня" , — заявив Папуашвілі на брифінгу.

18 травня глава держави наклала на законопроєкт, ухвалений 84 депутатами у третьому читанні, вето, яке вони ж подолали 28 травня 2024 року.

Крок парламентаріїв на Заході викликав шквал критики: посол Німеччини Петер Фішер навіть заявив, що поки в Грузії діятиме цей закон, з країною переговори про входження до складу ЄС не будуть відкриті.

На сайті Державного департаменту США в ніч проти 24 травня 2024 року з'явилося повідомлення про перегляд Вашингтоном усіх сфер співробітництва з Грузією. У заяві йдеться і про запровадження візових обмежень для колишніх та чинних політиків, причетних до ухвалення закону про іноагентів та членів їхніх сімей. Санкції будуть направлені і на силовиків, які брали участь у розгоні мирних акцій протесту проти закону про іноагентів у Тбілісі.

А координатор США з санкційної політики Джим О'Брайєн заявив, що правлячій силі Грузії "доведеться грати за правилами того клубу, до якого ви намагаєтеся вступити".

Політрада "Грузинської мрії" відповіла на рішення Держдепартаменту США запровадити візові обмеження: у партії влада назвала наміри Вашингтона "контрпродуктивними" та "безпрецедентними".

У Москві на цьому фоні звучать слова підтримки на адресу "принципової позиції" нинішньої влади Грузії, наголошуються на "подвійних стандартах" Заходу щодо країни.