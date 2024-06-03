В Белгородской области ударили по комплексу ПВО С-300/400 из HIMARS – соцсети

В Белгородской области России ударили по позиции зенитного ракетного комплекса С-300/400.

Видео и фото последствий попадания опубликовал канал "Досье шпиона".

Сообщается, что удар был нанесен с переданных США систем HIMARS 1-2 июня.

По предварительной информации, без потери среди личного состава россиян.

Издание Astra отмечает, что удар вероятно нанесли именно 2 июня. ﻿Тогда было атаковано место дислокации МО РФ, сгорело несколько единиц военной техники. Уже во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, что привело к гибели секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко, ранения глав администрации и сельских поселений и 3 военнослужащих МО РФ.