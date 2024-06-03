У Бєлгородській області вдарили по комплексу ППО С-300/400 з HIMARS – соцмережі

У Бєлгородській області Росії вдарили по позиції зенітного ракетного комплексу С-300/400.

Відео та фото наслідків влучання опублікував﻿ канал "Досье шпиона".

Повідомляється, що удар завдали з переданих США систем HIMARS 1-2 червня.

За попередньою інформацією, без втрати серед особового складу росіян.

Видання Astra зазначає﻿, що удар ймовірно завдали саме 2 червня. ﻿Тоді було атаковано місце дислокації МО РФ, згоріло кілька одиниць військової техніки. Уже під час гасіння пожежі здетонував боєприпас, що призвело до загибелі секретаря ради безпеки району Ігоря Нечипоренка, поранення голів адміністрації та сільських поселень і 3 військовослужбовців МО РФ.﻿