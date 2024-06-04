Правительство продлило на три месяца отсрочки от мобилизации

Правительство автоматически продлило на три месяца отсрочки от мобилизации. Это касается тех работников, которые получили "бронь" от Минэкономики.﻿ Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Таким образом, бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не истек его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.

Как отметил Мельничук, постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Напомним, ранее Кабмин принял решение об автоматическом продлении бронирования на месяц. Впрочем, сегодня этот срок был увеличен.

Бронирование от мобилизации

Напомним, что вопросы бронирования от мобилизации регулируются именно постановлением КМУ № 76, но после того, как заработал новый закон о мобилизации вопрос предоставления отсрочек определенным категориям лиц был уточнен.

В настоящее время власти нарабатывают новые механизмы, по которым будет предоставляться "бронь" военнообязанным. Так, известно, что в Раде рассматривают две модели экономического бронирования. Среди прочего, Кабмин готовится утвердить постановление о бронировании работников ГСЧС и полицейских.

К слову также стало известно, что правительство передало функции утверждения списков забронированных от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны Украины.