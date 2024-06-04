Верховная Рада приняла закон об английском языке

Верховная Рада приняла закон №9432 о применении английского языка в Украине. Об этом проинформировал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, такое решение поддержали в общей сложности 236 народных избранников.

"Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д." , – написал он.

Железняк добавил, что была отдельная дискуссия по правке №336, внесенная за день до принятия закона и предусматривающая бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов. Она была поддержана 226 голосами.