Верховна Рада прийняла закон щодо англійської мови

Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Про це поінформував﻿ нардеп Ярослав Железняк у Telegram

За його словами, таке рішення підтримали в цілому 236 народних обранців.

"Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо" , – написав він.

Железняк додав, що була окрема дискусія по правці №336, що була внесена за день до ухвалення закону і яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана 226 голосами.